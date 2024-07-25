Meksika'da Tekila Fabrikasında Patlama: 6 Ölü - Son Dakika
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Meksika'da Tekila Fabrikasında Patlama: 6 Ölü

Meksika'nın batısındaki Tequila kasabasında bulunan bir tekila fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından yapılan soğutma ve enkaz kaldırma çalışmaları sonucunda, altıncı işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca, fabrikanın başka bir bölümünde yeni bir yangın çıktı ancak kontrol altına alındı. Yetkililer, toplumun güvenliğini sağlamak ve gelecekteki olayları önlemek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

25.07.2024 09:17
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MEKSİKO, 25 Temmuz (Xinhua) -- Meksika'nın batısındaki Tequila kasabasında yer alan bir tekila içki fabrikasında üç konteynerde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

Batı Jalisco eyaletindeki Sivil Koruma Ajansı'nın Çarşamba günkü yazılı açıklamasına göre, soğutma ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından, eyalet ve belediye itfaiye ekipleri konteyner alanındaki bir muhafaza çukurunda altıncı işçinin cansız bedenine ulaştı.

Açıklamada, "Böylece tekila şirketinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetmiş oldu" denildi.

Salı günü öğleden sonra Jose Cuervo Tekila fabrikasında meydana gelen patlamanın hemen ardından 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Çarşamba sabahı, karton ve diğer malzemelerin depolandığı başka bir alanda yeni bir yangın çıktı. Yangın, içki fabrikasının Sivil Koruma birimi ile koordineli olarak Belediye Sivil Koruma personeli tarafından kontrol altına alındı.

Yetkililer, durumu izlemeye devam ettiklerini belirterek, "Toplumun güvenliğini garanti altına almak ve gelecekteki olayları önlemek üzere birlikte çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Xinhua

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