Meksika'da Tropikal Fırtına ve Şiddetli Yağışlar: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da Tropikal Fırtına ve Şiddetli Yağışlar: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'da etkili olan 'Alberto' adlı tropikal fırtınanın yol açtığı aşırı yağışlar sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Tamaulipas eyaletinde okullar tatil edilirken, yetkililer yağışların kuraklık sorunu için umut olabileceğini belirtti. Nuevo Leon eyaletinde ise şiddetli yağışlarla bağlantılı olarak 3 kişi yaşamını yitirdi. ABD'nin Texas eyaletinde ise tropikal fırtına nedeniyle 51 bölgede 'afet durumu' ilan edildi.

20.06.2024 10:35
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Meksika'da etkili olan "Alberto" adı verilen tropikal fırtınanın yol açtığı aşırı yağışlarda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tropikal fırtına ve sel riski sebebiyle Tamaulipas eyaletinden yetkililer, okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Yetkililer, Alberto nedeniyle ülkede etkili aşırı yağışların kuraklık sorunu için umut olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Nuevo Leon eyaletinde sivil savunma yetkilileri, şiddetli yağışlarla bağlantılı olarak 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia, X sosyal medya hesabından, eğitime geçici ara verildiğini ve Monterrey bölgesinde metro dahil toplu taşıma hizmetlerinin geçici durdurulduğunu duyurdu.

ABD'nin Texas eyaletinde "afet durumu"

Texas Valisi Greg Abbott, eyalette etkili olması beklenen tropikal fırtına nedeniyle 51 bölgede "afet durumu" ilan etti.

Abbott, Alberto tropikal fırtınasının yol açabileceği selin can ve mal kaybına neden olabileceğini belirterek bu durumun "yakın bir afet tehdidi teşkil ettiğini" kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meksika'da Tropikal Fırtına ve Şiddetli Yağışlar: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da Tropikal Fırtına ve Şiddetli Yağışlar: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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