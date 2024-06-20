Meksika'da Tropikal Fırtına ve Şiddetli Yağışlar: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Meksika'da etkili olan "Alberto" adı verilen tropikal fırtınanın yol açtığı aşırı yağışlarda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tropikal fırtına ve sel riski sebebiyle Tamaulipas eyaletinden yetkililer, okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Yetkililer, Alberto nedeniyle ülkede etkili aşırı yağışların kuraklık sorunu için umut olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Nuevo Leon eyaletinde sivil savunma yetkilileri, şiddetli yağışlarla bağlantılı olarak 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia, X sosyal medya hesabından, eğitime geçici ara verildiğini ve Monterrey bölgesinde metro dahil toplu taşıma hizmetlerinin geçici durdurulduğunu duyurdu.

ABD'nin Texas eyaletinde "afet durumu"

Texas Valisi Greg Abbott, eyalette etkili olması beklenen tropikal fırtına nedeniyle 51 bölgede "afet durumu" ilan etti.

Abbott, Alberto tropikal fırtınasının yol açabileceği selin can ve mal kaybına neden olabileceğini belirterek bu durumun "yakın bir afet tehdidi teşkil ettiğini" kaydetti.