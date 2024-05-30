Meksika'da Uluyan Maymun Ölümleri Yayılıyor - Son Dakika
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Meksika'da Uluyan Maymun Ölümleri Yayılıyor

Meksika\'da Uluyan Maymun Ölümleri Yayılıyor

Meksika'da aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle uluyan maymun ölümleri ülkenin birçok eyaletine yayıldı. Uluyan maymunların sıcak çarpması ve su kaynağı eksikliği ölümlerde rol oynuyor. Yetkililer su tedarikine başladı ve mobil veteriner tesisi kurdu. Ölüm sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

30.05.2024 11:29
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MEXICO Meksika'da aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle görülen "uluyan maymun" ölümlerinin ülkenin birçok eyaletine yayıldığı bildirildi.

Meksika Çevre Bakanlığı, Güney ve Orta Amerika kıtasına özgü uluyan maymunların ölümlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ülkenin Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde görülen ölümler, Campeche ve Veracruz eyaletlerinde de görülmeye başladı.

Yapılan testler maymunların sıcak çarpmasından öldüğünü gösterdi. Ülkedeki mevcut kuraklığın ve maymunların yaşadığı bölgelerdeki su kaynağı eksikliğinin de ölümlerde rol oynadığına dikkat çekildi.

Yetkililer, maymunlar için su tedarikine başlanmasının yanı sıra mobil veteriner tesisi kurulduğunu aktardı.

Güncel ölüm sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı ancak en son geçen hafta 157 uluyan maymunun öldüğü bildirilmişti.

Ülkenin kuzeyindeki bir hayvanat bahçesinde ise susuz kaldıkları için aralarında papağanların da bulunduğu bazı hayvanların hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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