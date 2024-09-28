Meksika'da Uyuşturucu Kartellerine Ait Kameralar Tespit Edildi

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MEXICO Meksika'nın Arizona sınırındaki San Luis Rio Colorado şehrinde asker ve polisin hareketlerini takip etmek için uyuşturucu kartellerince yerleştirilen gözetleme kameraları bulundu.

Sınır geçişinin kontrolü için Meksikalı uyuşturucu kartelleri arasında yıllardır mücadelenin üslerinden biri olan şehirdeki gözetleme kameralarının üç mahalleye yerleştirildiği belirlendi.

Ordu güçleri, telefon ve ışık direklerinin yanı sıra palmiye ağaçlarına koli bandıyla iliştirilmiş 24 gözetleme kamerasını tespit etti.

Kuzey Sonora eyaletindeki savcılar, kartellerce kullanılan gözetleme kameralarının asker ve polisin hareketlerini izlemeyi amaçladığını söyledi.

San Luis Rio Colorado, kartellerin kendi gözetleme ağlarını kurduğu ilk sınır şehri değil.

2015 yılında Tamaulipas eyaletinde uyuşturucu kartelinin Texas sınırını izlemek için en az 39 gözetleme kamerası kullandığı ortaya çıkmıştı.