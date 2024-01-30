 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Meksika Devlet Başkanı Biden'ın sınır güvenliği tasarısını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika Devlet Başkanı Biden'ın sınır güvenliği tasarısını eleştirdi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden'ın hükümetin Kongre'ye önerdiği sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını söylemesini 'demagojik' diyerek eleştirdi. Lopez Obrador, sınırın kapatılmasının çözüm olmadığını ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Biden\'ın sınır güvenliği tasarısını eleştirdi
30.01.2024 - 12:35,
Abone Ol

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden'ın hükümetin Kongre'ye önerdiği sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını söylemesini "demagojik" diyerek eleştirdi.

Lopez Obrador, Biden'ın ABD-Meksika sınırına ilişkin açıklamalarını basın mensuplarına değerlendirdi.

Biden'a "saygı duyduğunu" ifade eden Lopez Obrador, "Şartları anlıyoruz ama sınırın kapatıldığını düşünün. Bunun çözüm olduğu düşünülemez." dedi.

Lopez Obrador, sınırın kapatılmasına yönelik görüşün "demagojik" olduğunu ifade etti.

Biden, Kongre'nin yetki vermesi halinde ABD-Meksika sınırını kapatabilir

Biden, sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını belirtmişti.

Biden hükümetinin Kongre'ye sunduğu tasarı, sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının günlük 5 bini geçmesi halinde Başkan'a sınırı kapatma yetkisi veriyor.

Diğer yandan, Biden hükümeti ile Cumhuriyetçi Texas Valisi Gregg Abbott arasındaki "dikenli tel krizi" de devam ediyor.

ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca Texas tarafından çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Texas Valisi Abbott ile Başkan Joe Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bir bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Sonora, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı Biden'ın sınır güvenliği tasarısını eleştirdi - Son Dakika


12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45
Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42
Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası

Son Dakika
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00 Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45 Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42 Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 13:20:19. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika Devlet Başkanı Biden'ın sınır güvenliği tasarısını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement