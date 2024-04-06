Meksika Devlet Başkanı, Venezuela'da Özgür Seçimlerin Yapılmasını İstedi

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanı seçiminde halkın "özgürce" oy kullanmasını istedi.

Ulusal Saraydaki günlük basın toplantısında konuşan Obrador, "Umarım demokrasi vardır ve seçimler barış içinde yapılır. Venezuela halkının seçimlerde oyunu özgürce kullanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Obrador, Latin Amerika ülkelerinde sol düşünceli adaylara karşı kirli kampanya yürütüldüğünü, partisinin de 2018'deki seçimlerde rakipleri tarafından bu tarz karalamaya maruz kaldığını savundu.

Halkın tercih hakkına saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Obrador, "Çok iyi hatırlıyorum, 2006'daki seçim kampanyasında benim (eski Venezuela Devlet Başkanı) Hugo Chavez ile çekilen fotoğraflarımı medyada çarşaf çarşaf yayımladılar ve bizim Venezuela'ya dönüşeceğimizi yazdılar. Halkların kararına ve aynı zamanda liderlere de saygı duymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz'da yapılacak devlet başkanı seçimi için partisi tarafından üçüncü kez resmen aday gösterilmişti.

Demokratik Üniter Platformundan (PUD) 27 Mart'ta yapılan açıklamada, Venezuela'nın eski Arjantin ve Cezayir Büyükelçisi Edmundo Gonzalez'in "geçici olarak" devlet başkanı seçimi için kaydının yaptırıldığı bildirilmişti.