Meksika Donanması'na Ait Gemi Brooklyn Köprüsü'ne Çarptı: 2 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
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Meksika Donanması'na Ait Gemi Brooklyn Köprüsü'ne Çarptı: 2 Ölü, 19 Yaralı

New York'ta Meksika Donanması'na ait eğitim gemisi Cuauhtemoc'un Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.05.2025 15:40
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- Meksika Donanması'na ait eğitim gemisi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı: 2 ölü, 19 yaralı

NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde Meksika Donanması'na ait eğitim gemisi Cuauhtemoc'un Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

ABD'de geminin köprüye çarpmasıyla yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi. New York şehrinde Meksika Donanması'na ait eğitim gemisi Cuauhtemoc, Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralananların büyük bir kısmı hastanelere sevk edilirken, gemide bulunanların bazıları direklerin üzerinden düşen parçalar nedeniyle ağır şekilde yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybeden iki kişinin, geminin direklerinden düşen parçaların isabet etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastane öldüğünü açıkladı.

Yaralılardan 2'sinin durumu kritik

New York Belediye Başkanı Eric Adams, olayın ardından sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda gemideki 277 kişiden 19'u yaralandı. Bunlardan 2'si kritik durumda" dedi. Adams, şehir yetkililerinin kazaya hızlı şekilde müdahale ettiğini vurgulayarak, Meksika yetkilileriyle koordineli çalıştıklarını ifade etti.

Mekanik arıza şüphesi

New York Polis Departmanı Özel Harekat Bürosu Şefi Wilson Aramboles ise, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, geminin kaptanının büyük ihtimalle "mekanik bir sorun" nedeniyle manevra kabiliyetini kaybettiğini söyledi. Aramboles, "Gemiyi manevra eden kaptan, sanırım geminin gücünü kaybetti. Bazı mekanik sorunlar yaşandığı yönünde kuvvetli şüphelerimiz var" ifadelerini kullandı. Aramboles, olay sırasında geminin direklerinde çok sayıda denizcinin bulunduğunu ve bu kişilerin yaralandığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, verilen bilgilerin ön değerlendirme niteliğinde olduğu ve soruşturma sonucunda detayların netleşeceği belirtildi.

Gemi, New York'tan İzlanda'ya gidiyordu

Brooklyn Köprüsü'ne çarptıktan sonra karaya oturan Cuauhtemoc gemisi, olay yerinden alınarak New York'taki Pier 36 bölgesine çekildi. Kazanın meydana geldiği sırada geminin rotasının New York'tan İzlanda'ya olduğu bildirildi.

Köprü geçici olarak trafiğe kapatıldı

New York'un resmi acil durum bildirim sisteminde yer alan bilgiye göre, Brooklyn Köprüsü kaza sonrası yaklaşık 40 dakika boyunca trafiğe kapatıldı. New York Belediye Başkanı Adams ise düzenlediği basın toplantısında köprünün yapılan ön incelemenin ardından yeniden ulaşıma açıldığını duyurdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Meksika Donanması'na Ait Gemi Brooklyn Köprüsü'ne Çarptı: 2 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika

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