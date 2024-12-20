Meksika Hapishanesinde İsyan: 7 Mahkum Öldü

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Meksika'nın Tabasco eyaletindeki hapishanede çıkan isyanda 7 mahkum hayatını kaybetti, 4 polis ve 6 mahkum yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, Creset kentindeki hapishanede bazı mahkumların başka cezaevine nakledilmesi isyana yol açtı.

Çıkan olaylarda 7 mahkum yaşamını yitirdi, 4 polis ve 6 mahkum yaralandı.

Mahkumlar, çeşitli mobilyaları ve çöpleri ateşe verdi.

Devlet Güvenlik Sekreteri Victor Hugo Chavez, basına yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının 2 mahkumun nakledilmesi nedeniyle çıktığını, polisin cezaevinde güvenliği sağlamak için operasyon yaptığını belirtti.

Öte yandan, isyanın duyulması üzerine mahkum yakınları bilgi almak için cezaevi önünde toplandı.

Cezaevinde kontrolü yeniden sağlayan yetkililer, yaptıkları aramada, 1 tüfek, 5 tabanca, 1 el bombası, 23 pala, 14 bıçak ve 23 el yapımı şiş buldu.

Yetkililer, ateşli silahların hapishaneye nasıl sokulduğuna dair bilgi paylaşmadı.