Meksika'nın Philadelphia Uçak Kazası Üzüntüsü

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MEKSIKO CITY, 2 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin kuzeydoğusundaki Philadelphia'da cuma günü düşen uçakta 6 Meksika vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sheinbaum cumartesi günü yaptığı açıklamada, yurttaşlarının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek konsolosluk yetkililerinin "aile üyeleriyle sürekli temas halinde" olduğunu söyledi.

Devlet başkanı, "Dışişleri bakanlığından gereken her türlü desteği vermesini istedim. Ölenlerin yakınları ve dostlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Uçağı işleten Jet Rescue Hava Ambulans şirketi, uçağın dört mürettebatın yanı sıra Philadelphia'da tedavisini yeni tamamlamış bir çocuk hastayı ve hastanın refakatçisini taşıdığını açıkladı.

Bu kaza, American Havayolları'na ait bir yolcu uçağı ile ABD ordusuna ait bir Black Hawk helikopterinin Washington D.C. üzerinde çarpışarak 67 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ölümcül olaydan sadece iki gün sonra meydana geldi.