Meksika Pesosu Değer Kaybetti

MEKSİKO, 5 Mart (Xinhua) -- Meksika pesosu banknotları ve madeni paraları, 4 Mart 2025.
ABD'nin yüzde 25'lik gümrük vergilerinin pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yürürlüğe girmesi, Meksika'nın finansal piyasalarını şimdiden olumsuz etkiledi.
Meksika pesosu, salı günü yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek interbank işlemlerinde 1 ABD doları karşısında 20,90 seviyesine geriledi.
Analistler, bu düşüşün ticaret gerilimlerine ilişkin endişelerden kaynaklandığını belirterek, ABD'nin ilerleyen dönemde ek gümrük vergisi artışlarına gidebileceği konusunda uyarıda bulundu. (Fotoğraf: Li Muzi/Xinhua)
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