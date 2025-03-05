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Meksika Pesosu Değer Kaybetti

Meksika pesosu, ABD'nin gümrük vergi artışı sonrası değer kaybı yaşadı ve 20,90 seviyesine geriledi.

05.03.2025 15:16
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MEKSİKO, 5 Mart (Xinhua) -- Meksika pesosu banknotları ve madeni paraları, 4 Mart 2025.

ABD'nin yüzde 25'lik gümrük vergilerinin pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yürürlüğe girmesi, Meksika'nın finansal piyasalarını şimdiden olumsuz etkiledi.

Meksika pesosu, salı günü yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek interbank işlemlerinde 1 ABD doları karşısında 20,90 seviyesine geriledi.

Analistler, bu düşüşün ticaret gerilimlerine ilişkin endişelerden kaynaklandığını belirterek, ABD'nin ilerleyen dönemde ek gümrük vergisi artışlarına gidebileceği konusunda uyarıda bulundu. (Fotoğraf: Li Muzi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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