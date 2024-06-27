Meksika ve Venezuela Devlet Başkanları, Bolivya'daki Darbe Girişimini Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika ve Venezuela Devlet Başkanları, Bolivya'daki Darbe Girişimini Kınadı

Meksika ve Venezuela Devlet Başkanları, Bolivya\'daki Darbe Girişimini Kınadı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivya'daki hükümete yönelik darbe girişimini kınadıklarını açıkladı. Obrador, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'ye tam destek verdiklerini belirtirken, Maduro da Bolivya demokrasisine karşı yapılan darbe girişimini kınadığını ifade etti. Arce ise askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan demokrasiye saygı göstermesini istedi.

27.06.2024 01:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivya'daki hükümete yönelik darbe girişimini kınadı.

Obrador, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolivya'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanarak, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ve demokratik yönetime tam destek verdiğini bildirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise Barquisimeto şehrinde yaptığı açıklamada, "Bolivya demokrasisine karşı darbe girişimini kınıyoruz." diye konuştu.

Bolivya halkına, demokrasi, anayasa ve başkanlarına sahip çıkma çağrısında bulunan Maduro, "Faşizme hayır." dedi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Sosyal Medya, Demokrasi, Venezuela, Bolivya, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika ve Venezuela Devlet Başkanları, Bolivya'daki Darbe Girişimini Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
10:15 İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor 4 adaylı yarışta bir favori var İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 4 adaylı yarışta bir favori var
10:09 3 yaşındaki çocuğa “yanlışlıkla“ 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar 3 yaşındaki çocuğa "yanlışlıkla" 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
11:33 Rafa Silva’dan rekor imza Sahaya çıkmadan tarihe geçti Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti
11:18 Çocuk parkında dehşete düşüren olay Kanlar içinde yatan şahsı görenler telefona sarıldı Çocuk parkında dehşete düşüren olay! Kanlar içinde yatan şahsı görenler telefona sarıldı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 12:03:07. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika ve Venezuela Devlet Başkanları, Bolivya'daki Darbe Girişimini Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement