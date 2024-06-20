Meksika'yı Alberto tropikal fırtınası vurdu: 3 ölü - Son Dakika
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Meksika'yı Alberto tropikal fırtınası vurdu: 3 ölü

Meksika'nın Körfez kıyılarında etkili olan Alberto tropikal fırtınasında 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Fırtına, Meksika'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışlara ve sel riskine neden oldu. Alberto tropikal fırtınası, ilerleyen saatlerde ABD'nin Texas eyaletinin güneyinde etkili olması bekleniyor.

20.06.2024 12:53
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- Meksika'yı Alberto tropikal fırtınası vurdu: 3 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Körfez kıyılarında etkili olan Alberto tropikal fırtınasında 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Meksika'nın Körfez kıyılarını Alberto tropikal fırtınası vurdu. Atlantik kasırga mevsiminin ilk fırtınası olan Alberto tropikal fırtınası, Meksika'nın kuzeydoğundaki ABD sınırına yakın bölgelerinde şiddetli yağışlara neden oldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre (NHC), Meksika'nın 217 km doğusundaki Tampico limanında etkili olan tropikal fırtınada rüzgarın saatteki hızı 80 kilometreye ulaştı. NHC açıklamasında, fırtınanın etkisini arttırabileceği uyarısında bulundu.

15 yaşındaki genç nehirde boğuldu

Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia, Alberto fırtınasının neden olduğu şiddetli yağış ve sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Acil durum ekipleri, kentinde 15 yaşında bir kişinin ülkenin en büyük üçüncü şehri olan ve Nuevo Leon eyaletine bağlı Monterrey kenti dışında bir nehir akıntısına kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Alberto tropikal fırtınanın ilerleyen saatlerde ABD'nin Texas eyaletinin güneyindeki Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde etkili olması bekleniyor. Fırtına nedeniyle bölgede şiddetli yağış ve rüzgarın yanı sıra sel bekleniyor. Ulusal Su Komisyonu nehir sularının yükselmesi, toprak kayması ve sel ihtimaline karşı bölge halkına "dikkatli olun" uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Meksika'yı Alberto tropikal fırtınası vurdu: 3 ölü - Son Dakika

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