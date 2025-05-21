Meksiko\'da Belediye Başkanının Danışmanlarına Saldırı

MEKSİKA'nın başkenti Meksiko'da, Belediye Başkanı Clara Brugada'nın özel sekreteri Ximena Guzman ile danışmanı Jose Munoz, araçlarında bulundukları sırada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Clara Brugada'nın özel sekreteri Ximena Guzman ve danışmanı Jose Munoz, başkent Meksiko'daki Calzada de Tlalpan ile Napoleon caddelerinin kesiştiği noktada araçlarının içinde bulundukları sırada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Guzman ve Munoz'un kurtarılamadığı bildirildi.

Belediye Başkanı Brugada yaptığı açıklamada, "Ximena harika, yorulmak bilmeyen ve nazik bir kadındı. Pepe'yi çocukluğumdan beri tanırım, tanıdığım en zeki ve sorumluluk sahibi insanlardan biriydi" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise günlük basın toplantısında olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, Ximena Guzman ve Jose Munoz silahlı bir saldırıda hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

Sheinbaum, Meksiko Belediye Başkanı Brugada'ya ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.