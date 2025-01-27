Meksiko'da Çin Yeni Yılı Festivali

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MEKSİKO, 27 Ocak (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Ulusal Sanat Merkezi'nde düzenlenen 4. Çin Yeni Yılı kültür festivalinde sahnelenen aslan dansı gösterisi, 25 Ocak 2025.

Kültür festivali, yaklaşan Bahar Bayramı'nı ya da diğer adıyla Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere cumartesi günü başladı. (Fotoğraf: Li Mengxin/Xinhua)