Meksiko'da Ejderha Teknesi Festivali Kutlandı

MEKSİKO, 10 Haziran (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak amacıyla Cumartesi günü bir etkinlik düzenlendi.
Festival, Çin Ay Takvimi'nin 5. ayının 5. gününde, Savaşan Devletler Dönemi'nde (M.Ö. 475-221) yaşamış Çinli şair Qu Yuan'ı anmak amacıyla düzenleniyor.
Etkinlik kapsamında ejderha teknesi yarışları gerçekleştiriliyor. Bu yılki festival ise 10 Haziran'a denk geliyor.
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