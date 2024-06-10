Meksiko'da Ejderha Teknesi Festivali Kutlandı - Son Dakika
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Meksiko'da Ejderha Teknesi Festivali Kutlandı

Meksiko'nun başkenti Meksiko'da Ejderha Teknesi Festivali, Çin Ay Takvimi'nin 5. ayının 5. gününde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Festival, Çinli şair Qu Yuan'ı anmak amacıyla gerçekleştiriliyor ve ejderha teknesi yarışlarıyla renkleniyor.

10.06.2024 11:38
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MEKSİKO, 10 Haziran (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak amacıyla Cumartesi günü bir etkinlik düzenlendi.

Festival, Çin Ay Takvimi'nin 5. ayının 5. gününde, Savaşan Devletler Dönemi'nde (M.Ö. 475-221) yaşamış Çinli şair Qu Yuan'ı anmak amacıyla düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında ejderha teknesi yarışları gerçekleştiriliyor. Bu yılki festival ise 10 Haziran'a denk geliyor.

Kaynak: Xinhua

Ay Takvimi, Meksiko, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksiko'da Ejderha Teknesi Festivali Kutlandı - Son Dakika

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