Meksiko'da Ölüler Günü hazırlıkları sürerken La Catrina dondurması ilgi çekiyor

Meksiko'da Ölüler Günü hazırlıkları sürerken La Catrina dondurması ilgi çekiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkent Meksiko'daki bir dondurmacı, Ölüler Günü kutlamaları öncesinde La Catrina biçiminde dondurma üretiyor. 17 Ekim 2026'da satışa sunulan bu dondurmalar, hem kent sakinlerinden hem de yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.
MEKSİKO, 19 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da satılan La Catrina biçimindeki bir dondurma, 17 Ekim 2026.
Meksika, Ölüler Günü kutlamalarına hazırlanıyor. Başkentteki bir dondurmacı, Ölüler Günü'nün simgesel iskelet figürü La Catrina biçiminde hazırladığı dondurmalarla çok sayıda kent sakini ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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