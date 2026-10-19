Meksiko'da Ölüler Günü hazırlıkları sürerken La Catrina dondurması ilgi çekiyor

MEKSİKO, 19 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da satılan La Catrina biçimindeki bir dondurma, 17 Ekim 2026.

Meksika, Ölüler Günü kutlamalarına hazırlanıyor. Başkentteki bir dondurmacı, Ölüler Günü'nün simgesel iskelet figürü La Catrina biçiminde hazırladığı dondurmalarla çok sayıda kent sakini ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)