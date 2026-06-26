Melek Zeynep Bulut'un Enstalasyonu Londra'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Melek Zeynep Bulut'un Enstalasyonu Londra'da

26.06.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melek Zeynep Bulut'un 'Eşyanın Sırrına Dair' eseri, İngiltere Merkez Bankası'nda sergilenmeye başladı.

Sanat ve mimarlığın kesişiminde ürettiği deneysel mekan müdahaleleriyle tanınan uluslararası ödüllü sanatçı ve tasarımcı Melek Zeynep Bulut'un "Eşyanın Sırrına Dair" (The Living Room Alchemy) adlı enstalasyonu, İngiltere Merkez Bankası Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Banka, Sir John Soane tarafından tasarlanan binasında, 1694'teki kuruluşundan bugüne uzanan tarihine ve dünya ekonomisine ilişkin geniş bir para ve sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

Bankanın ikonik kubbesinin altında konumlanan Bulut'un eseri, hem bu mimari kubbeye hem de yapının tarihsel karakterine oyunlu göndermelerde bulunuyor.

Eser, Gestalt Algı İlkeleri ile tarih boyunca maddeye yaklaşımın temsil ettiği ezoterik bilgiler arasında oyunlu bir diyalog kuran, algının süreksiz doğasına odaklanan deneysel bir mimari müdahaleyi yansıtıyor. Gestalt'ın "gözün dış dünyayı, nesneleri ve insanları gerçek boyutları ve nitelikleriyle değil, zihnin oluşturduğu biçim üzerinden algıladığı" tezine referans veren eser, "üretildiği anda tüketilen, yalnızca ziyaretçinin algısında var olan" bir sergi deneyimi öneriyor.

Işık, ses ve görüntü kırıcılardan oluşan temel bir silindir formundaki eserin varlığı ziyaretçinin dahil olmasıyla görünür oluyor, ziyaretçiyi sonsuzlukta yansıtarak merkezine alıp, illüzyon haline getiriyor. İzleyicinin cismini illüzyona dönüştüren geometrik bir kurgu aracılığıyla, sürekli dönüşen bir sergi deneyimi oluşuyor.

Ziyaretçiler yansıtıcı yüzeyler ve ses ile etkileşime girdikçe, görüntüleri ve sesleri anlık olarak ve yalnızca kendilerinin görebileceği bir şekilde dönüşürken, yeni biçimlerin ve seslerin ortaya çıkmasına olanak tanıyor.

Eser 3 Temmuz'a kadar Londra Mimarlık Festivali programı kapsamında da görülebilecek.

Çalışmalarını İstanbul ve Londra'da sürdüren Bulut'un "Duo" adlı yerleştirmesi, 2024 Londra Tasarım Festivali'nin Landmark Projesi olarak sergilendi ve bu sayede sanatçı uluslararası sahnedeki varlığını daha da güçlendirdi.

Bulut, 2023 Londra Bienali'nde Türkiye'yi temsil ettiği "Açık Yapıt" adlı eserindeki kavramsal berraklığı ve şiirsel malzeme dili vurgusuyla ise sanatseverlerin dikkatini çekti.

Her iki eseriyle sanat profesyonelleri ve sanatseverlerin beğenisini kazanan Bulut, London Design Biennale 2023 Public Award, Red Dot: Design Concept, Createurs Design Award: Sanat ve Tasarım Kürasyonunda Mükemmeliyet, A'Design Award ve son olarak D'Arc: Best Bespoke Art ödüllerinin sahibi oldu.???????

Kaynak: AA

İngiltere Merkez Bankası, Kültür Sanat, Londra, Güncel, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melek Zeynep Bulut'un Enstalasyonu Londra'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

13:29
EuroLeague’den tarihi karar Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:44
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle
Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:40:46. #7.13#
SON DAKİKA: Melek Zeynep Bulut'un Enstalasyonu Londra'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.