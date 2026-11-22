Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimine aday olan Jean-Luc Melenchon, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste olan Kemal Adnan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'ye özgürlük çağrısını yineledi.

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin 2027 cumhurbaşkanı seçimi için adayı Jean-Luc Melenchon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye'yi kurtarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü'nün Filistinli doktorun salıverilmesi için başlattığı imza kampanyasının linkini de paylaşan Melenchon, LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot ile birlikte yayımladığı video mesajında, Ebu Safiyye'nin yaklaşık 2 yıldır İsrail makamlarınca yasa dışı şekilde tutulduğunu belirtti.

Melenchon, alıkonduğu tarihten bu yana Ebu Safiyye'ye hiçbir suçlama yöneltilmediğini ve hakkında hiçbir yasal prosedür uygulanmadığını hatırlattı.

Ebu Safiyye'nin son güne kadar Gazze'de görev yaptığı hastaneyi terk etmediğini vurgulayan Melenchon, hastalarını terk etmeyi reddeden Filistinli doktoru savunmanın tüm hekimleri savunmak anlamına geleceğini kaydetti.

İsrail makamları, Melenchon ve Panot'nun İsrail'e yönelik "son derece düşmanca" tavırları olduğunu ileri sürerek, 2 Fransız siyasetçinin ülkeye girişlerinin yasaklandığını duyurmuştu.

Dr. Ebu Safiyye'nin alıkonulma süreci

İsrail askerleri, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesini basarak Dr. Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.

Ebu Safiyye'nin alıkonulmadan önce yıkıntılar arasında beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü görüntüler, Gazze'de işgale karşı direnişin sembollerinden biri haline gelmişti.

Yaklaşık 2 yıldır İsrail tarafından ağır koşullar altında tutulduğu ve sağlık sorunları yaşadığı bilinen Ebu Safiyye'nin işkenceye ve tıbbi ihmale maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'deki Berşeva Bölge Mahkemesi de 28 Nisan'da Ebu Safiyye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar vermişti.

Mahkeme, son olarak 18 Kasım'da da tutukluluk süresini 6 ay uzatma kararı almıştı.