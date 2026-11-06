Melenchon, seçilirse UCM'nin Netanyahu tutuklama emrini uygulama sözü verdi - Son Dakika
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Melenchon, seçilirse UCM'nin Netanyahu tutuklama emrini uygulama sözü verdi

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Boyun Eğmeyen Fransa Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, 2027'de seçilirse UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini uygulama sözü verdi. Melenchon'un yaklaşık 1000 vaadini içeren 'Ortak Gelecek' seçim programı kitabı bugün yayımlandı.

Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, seçilmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini uygulama vaadinde bulundu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Melenchon'un vaatlerinin yer aldığı resmi seçim programına ilişkin kitabı "Ortak Gelecek" bugün yayımlandı.

Melenchon'un 2027'de cumhurbaşkanı seçilmesi halinde savunma, NATO ve Filistin meselesi dahil pek çok konudaki yaklaşık 1000 vaadine kitapta yer verildi.

Buna göre Melenchon, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini uygulama vaadinde bulunuyor.

Fransa'yı NATO'nun entegre komutasından derhal çekmeyi planlayan Melenchon, ayrıca Paris'te 17 Ekim 1961'de barışçıl gösteri düzenleyen yüzlerce Cezayirlinin Fransız polisi tarafından katledilmesinin "devlet suçu" olarak tanınmasını istiyor.

Melenchon, Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve "ayrılıkçı" olarak bilinen yasanın yürürlükten kaldırılmasını vadederken seçim programıyla çelişen Avrupa Birliği (AB) kurallarını da uygulamama taahhüdünde bulunuyor.

Fransa'da iki turlu cumhurbaşkanı seçimleri, 18 Nisan ve 2 Mayıs 2027'de düzenlenecek.

Kaynak: AA
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