Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 'mobil başkan' uygulamasıyla vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 'mobil başkan' uygulamasıyla vatandaşlarla buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 'mobil başkan' uygulaması kapsamında Anafartalar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Palancıoğlu, vatandaşların taleplerini dinleyerek, yapabileceklerini söyledi ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

28.06.2024 14:08
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "mobil başkan" uygulaması kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, "mobil başkan" uygulamasının ilk durağı olan Anafartalar Mahallesi'ni ziyaret etti.

"Mobil başkan" aracını kendisi kullanarak vatandaşların yanına giden Palancıoğlu, uygulamanın vatandaşlarca büyük memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Latif Başkal Camisi önünde "mobil başkan"ın ilk uygulamasını başlattıklarını aktaran Palancıoğlu, "İlk mobil başkan uygulamamız oldukça yoğun katılımla gerçekleşti. Muhtarımız, kadın, erkek, çocuk, tüm vatandaşlarımız buradaydı. Buradaki mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını dinledik, not aldık, yapabileceklerimizi söyledik. İnşallah en kısa zamanda onlar da hayata geçecek." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, şöyle devam etti:

"Mobil başkan uygulamasıyla amacımız vatandaşlarımızın bizlere ulaşmaları ve taleplerini iletmeleri için en yakın noktada bulunmak. Bunun için vatandaşlarımıza toplantı alanını ve zamanını önceden kısa mesaj ve sosyal medya yoluyla iletiyoruz. Dolayısıyla bundan sonra mahallelerimizi bizzat teknik ekibimle gezip, daha önceden de ilan edip vatandaşlarımızın kendi mahallesinde bu toplantılara katılması ve taleplerini bize aktarmasını sağlayacağız. Mobil başkanın ilk uygulaması hayırlı olsun. Haftada birkaç mahallemizde bu uygulamayı devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızla çayımızı içip samimi bir ortamda görüşerek inşallah taleplerini hayata geçireceğiz."

Palancıoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledikten sonra Anafartalar Mahallesi'nde esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 'mobil başkan' uygulamasıyla vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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