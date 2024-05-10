Melikgazi Belediyesi, Avrupa Birliği desteğiyle güneş enerjisi santralini tamamladı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, Avrupa Birliği desteğiyle güneş enerjisi santralini tamamladı

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Birliği desteğiyle güneş enerjisi santralini tamamladı

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirdiği güneş enerjisi santrali projesini tamamladı. Proje kapsamında belediye hizmet binası çatısı ve otopark alanına 127 kilovat gücünde bir santral kuruldu. Ayrıca, elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamak üzere bir şarj istasyonu da kuruldu ve bu istasyonun enerjisi güneş panelleriyle sağlanacak şekilde planlandı. Melikgazi Belediyesi ayrıca tarımsal sulama sistemlerinde de güneş panellerini kullanarak güneş enerjisinden elde edilen elektriği farklı alanlarda kullanmayı hedefliyor.

10.05.2024 15:57
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Melikgazi Belediyesi, Avrupa Birliği desteği ile yaptığı güneş enerjisi santralinin kurulumunu tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projenin tamamlanması nedeniyle gerçekleştirilen programa Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı (CPVA) Başkan Yardımcısı Rasa Surauciene, takım lideri Daiva Matoniene, uluslararası uzmanlar Jovita Ramanauskaite ve Valius Serbenta katıldı.

"The Solar City Project" isimli proje hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu kapsamda kurulan güneş enerjisi santrali ile yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla istifade edilmesinin planlandığını belirtti.

Belediye hizmet binası çatısına ve otopark alanına 127 kilovat gücünde kurulan santral ile birlikte belediyenin güneş enerji santralinin 3 bin 500 kilovat gücüne çıkarıldığını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Togg gibi yeni nesil elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamak üzere elektrikli araç şarj istasyonu da kuruldu. Şarj istasyonunun harcayacağı enerji de yine güneş panellerinden karşılanacak şekilde planlandı. Bu yolla güneşten kazanılan elektrik enerjisi, yeni nesil elektrikli araçların istifadesine sunuldu. Güneşten elde edilen elektriğin farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak ve model olmak adına özgün bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Melikgazi Belediyesinin tarımsal sulama için kullandığı sulama sistemlerinden birinin elektrik enerji ihtiyacı için güneş panelleri kullanıldı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi, Avrupa Birliği desteğiyle güneş enerjisi santralini tamamladı - Son Dakika

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