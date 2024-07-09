Melikgazi Belediyesi Gençlere Spor Alışkanlığı Kazandırıyor

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Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan 18 futbol sahası gençlere spor alışkanlığı kazandırıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, gençlere hak ettikleri değeri verdiklerini belirterek, yeni projeleri hizmete sunmak için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Gençlerin futbol sahasında kaliteli vakit geçirdiğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde gençlerimize yönelik farklı projeleri hayata geçirerek onların gönüllerini kazanmak bizim için mutluluk verici. Gençlerimizin spora yönelik faaliyetleri, sporu sevmeleri ve ülkemizin adını gururla dünyaya duyurmaları için hizmetlerimize devam edeceğiz."