Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde farsız ve emniyet kemeri takmadan trafiğe çıkan sürücüye trafik cezası yazıldı.
Küçük Mustafa Mahallesi'nde asayiş denetimi yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, F.M.C'nin kullandığı 06 DFP 751 plakalı otomobili durdurdu.
Sürücünün otomobilinde far bulunmadığı ve emniyet kemeri takmadığı tespit edildi.
Trafik ekiplerince sürücüye 1380 lira para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Farsız ve Emniyet Kemeri Takmayan Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?