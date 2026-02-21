Melikgazi'de İftar Çadırları Kuruldu

Melikgazi Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla 3 farklı noktada iftar çadırı kurdu.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Melikgazi Belediyesi yanındaki otoparkta, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Recep Mamur Aşevi ile Battalgazi Mahallesi'ndeki Özhaseki Aşevi'nde iftar çadırı kurduklarını belirtti.

Çadırlarda her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek ikram edildiğini vurgulayan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemizin yanındaki otoparkımızda kurduğumuz iftar çadırımızda yaklaşık 400 kişi iftar yapabiliyor. İki ayrı lokasyonumuz daha var. İftar yapmak isteyen herkesi bekliyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, ramazan ayımızı mübarek eylesin. Bayrama da en güzel şekilde yetiştirsin inşallah." ifadelerini kullandı.