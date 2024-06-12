Melikgazi ilçesinde Hüseyin-Kadriye Güner Ortaokulu'nun resmi açılışı yapıldı - Son Dakika
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Melikgazi ilçesinde Hüseyin-Kadriye Güner Ortaokulu'nun resmi açılışı yapıldı

Melikgazi ilçesinde bulunan Hüseyin-Kadriye Güner Ortaokulu'nun resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyenin 600 bin nüfusa hizmet ettiğini ve Türkiye'de en çok okul, sağlık ocağı, kütüphane, park yapan belediye olduklarını belirtti. Vali Gökmen Çiçek ise okulun Selçuklu mimarisini yansıttığını vurgulayarak emek verenlere teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu ve hayırseverlerin gençlerin nezih ortamda eğitim almaları için çaba gösterdiklerini ifade etti. Hayırsever iş insanı Saffet Arslan ise bölgeye halı saha da kazandıracaklarını söyledi. Açılış kurdelesi kesilerek okul resmi olarak hizmete açıldı.

12.06.2024 15:43
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Melikgazi ilçesinde Hüseyin-Kadriye Güner Ortaokulu'nun resmi açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tavlusun Mahallesinde hayırsever işbirliğiyle kazandırılan okulun açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak 600 bin nüfusa hizmet ettiklerini belirtti.

Türkiye'de en çok okul, sağlık ocağı, kütüphane, park yapan belediye olduklarını aktaran Palancıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü Türkiye hedefi var. Biz buraya ulaşmak istiyorsak nice Selçuk Bayraktarlar yetiştirmemiz lazım. Bu kapsamda hayırseverlerimiz bize destek veriyor. Bu destekler de devam edecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek de okulun Selçuklu mimarisini yansıttığını belirterek, emek verenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu ile hayırseverlerin, gençlerin nezih ortamda eğitim almaları için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Hayırsever iş insanı Saffet Arslan ise bölgeye halı saha da kazandıracaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan duayla açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melikgazi ilçesinde Hüseyin-Kadriye Güner Ortaokulu'nun resmi açılışı yapıldı - Son Dakika

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