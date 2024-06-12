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Melikgazi ilçesinde Hüseyin-Kadriye Güner Ortaokulu'nun resmi açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tavlusun Mahallesinde hayırsever işbirliğiyle kazandırılan okulun açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak 600 bin nüfusa hizmet ettiklerini belirtti.

Türkiye'de en çok okul, sağlık ocağı, kütüphane, park yapan belediye olduklarını aktaran Palancıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü Türkiye hedefi var. Biz buraya ulaşmak istiyorsak nice Selçuk Bayraktarlar yetiştirmemiz lazım. Bu kapsamda hayırseverlerimiz bize destek veriyor. Bu destekler de devam edecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek de okulun Selçuklu mimarisini yansıttığını belirterek, emek verenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu ile hayırseverlerin, gençlerin nezih ortamda eğitim almaları için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Hayırsever iş insanı Saffet Arslan ise bölgeye halı saha da kazandıracaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan duayla açılış kurdelesi kesildi.