Melikgazi Keykubat'ta 7 aile hekimli sağlık merkezi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
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Melikgazi Keykubat'ta 7 aile hekimli sağlık merkezi açılışa hazırlanıyor

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Melikgazi Keykubat\'ta 7 aile hekimli sağlık merkezi açılışa hazırlanıyor
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Melikgazi Belediyesince Keykubat Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Ahmet Duran-Salih Yılboğa Aile Sağlığı Merkezinde çalışmalar son aşamaya geldi. Zemin ve birinci kattan oluşan merkezde 7 aile hekimi görev yapacak; tefrişat ve çevre düzenlemesinin ardından açılması planlanıyor.

Melikgazi Belediyesince Keykubat Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Ahmet Duran-Salih Yılboğa Aile Sağlığı Merkezinde çalışmalar son aşamaya geldi.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla yatırımların devam ettiğini belirtti.

İlçenin artan nüfusuyla birlikte sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacın da arttığını ifade eden Palancıoğlu, mahalle sakinlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerinden daha hızlı yararlanabilmesi için yeni merkezler kazandırdıklarını kaydetti.

Keykubat Mahallesi'nde inşa edilen merkezin yapımında sona yaklaştıklarını belirten Palancıoğlu, binanın tefrişat ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açılmasının planlandığını ifade etti.

Zemin ve birinci kattan oluşan sağlık merkezinde 7 aile hekiminin görev yapacağını kaydeden Palancıoğlu, binada muayene odaları, tıbbi müdahale alanları, aşı odası, bebek izlemi ve gebe takip odası, laboratuvar ile rezerv odasının bulunacağını belirtti.

Palancıoğlu, aile sağlığı merkezinin hizmete girmesiyle mahalle sakinlerinin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşacağını, mevcut sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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