Melisa Uzunarslan ve Cem Babacan\'dan Unutulmaz Konser

Keman virtüözü, besteci ve solist Melisa Uzunarslan ile piyanist Cem Babacan, Grand Pera'da "İki Ses, Tek Hikaye" başlıklı konser verdi.

AA muhabirine konser öncesi açıklamalarda bulunan Uzunarslan, Babacan ile 2, 3 yıldır birlikte çalışmalar yaptıklarını belirterek "Bu konser ilk resitalimiz. Repertuvar da biraz özel ve farklı. Hem birlikte hem de ayrı ayrı çalacağımız eserlerde biraz yaratıcı taraflarımızı göstermek istedik." dedi.

Uzunarslan, konserde ilk kez "Kanlıca Süiti" eserini keman ve piyano versiyonu seslendireceklerini dile getirerek "Cem Babacan da Joaquin Rodrigo'nun gitar konçertosunun ikinci bölümünün solo piyano uyarlamasını yaptı. Aynı zamanda Johann Sebastian Bach'ın keman için 'Chaconne' eserinin düzenlemeyi çalacak. O yüzden biraz yaratıcı kısımlarımızı ortaya çıkaracağımız bir repertuvar seçtik." dedi.

Babacan ise bu konser programını daha sonra farklı yerlerde de seslendirmek istediklerini söyleyerek, "Bu konseri profesyonel olarak kaydediyoruz ve bu eserleri ayrıca hem video hem sesli olarak yayınlamak istiyoruz." diye konuştu.

Dört bölümden oluşan ve yaklaşık bir buçuk saat süren konserde ikili, Uzunarslan'ın besteleri olan "Melankoli", "Kış Dansı" ve "Kanlıca" eserlerini seslendirdi.