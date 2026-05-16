Melisa Uzunarslan ve Cem Babacan'dan Unutulmaz Konser - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Melisa Uzunarslan ve Cem Babacan'dan Unutulmaz Konser

Melisa Uzunarslan ve Cem Babacan\'dan Unutulmaz Konser
16.05.2026 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keman virtüözü Melisa Uzunarslan ve piyanist Cem Babacan, 'İki Ses, Tek Hikaye' konseriyle sahne aldı.

Keman virtüözü, besteci ve solist Melisa Uzunarslan ile piyanist Cem Babacan, Grand Pera'da "İki Ses, Tek Hikaye" başlıklı konser verdi.

AA muhabirine konser öncesi açıklamalarda bulunan Uzunarslan, Babacan ile 2, 3 yıldır birlikte çalışmalar yaptıklarını belirterek "Bu konser ilk resitalimiz. Repertuvar da biraz özel ve farklı. Hem birlikte hem de ayrı ayrı çalacağımız eserlerde biraz yaratıcı taraflarımızı göstermek istedik." dedi.

Uzunarslan, konserde ilk kez "Kanlıca Süiti" eserini keman ve piyano versiyonu seslendireceklerini dile getirerek "Cem Babacan da Joaquin Rodrigo'nun gitar konçertosunun ikinci bölümünün solo piyano uyarlamasını yaptı. Aynı zamanda Johann Sebastian Bach'ın keman için 'Chaconne' eserinin düzenlemeyi çalacak. O yüzden biraz yaratıcı kısımlarımızı ortaya çıkaracağımız bir repertuvar seçtik." dedi.

Babacan ise bu konser programını daha sonra farklı yerlerde de seslendirmek istediklerini söyleyerek, "Bu konseri profesyonel olarak kaydediyoruz ve bu eserleri ayrıca hem video hem sesli olarak yayınlamak istiyoruz." diye konuştu.

Dört bölümden oluşan ve yaklaşık bir buçuk saat süren konserde ikili, Uzunarslan'ın besteleri olan "Melankoli", "Kış Dansı" ve "Kanlıca" eserlerini seslendirdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melisa Uzunarslan ve Cem Babacan'dan Unutulmaz Konser - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 02:04:27. #7.12#
SON DAKİKA: Melisa Uzunarslan ve Cem Babacan'dan Unutulmaz Konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.