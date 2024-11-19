Meloni: Açlık ve yoksulluk sorunları devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meloni: Açlık ve yoksulluk sorunları devam edecek

İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna ve Orta Doğu'daki krizlerin açlık ve yoksulluk sorunlarını derinleştirdiğini belirtti.

19.11.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna ve Orta Doğu'daki krizler devam ettiği sürece açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmenin çok uzağında olacaklarını söyledi.

G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın, Rio de Janeiro kentinde ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Meloni, burada İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, zirvenin gündeminde yer alan açlık ve yoksulluk konusuna değinerek, " Rusya'nın buğdayı silah olarak kullandığı Ukrayna'da ve Orta Doğu'da devam eden krizler göz önüne alındığında açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmekten çok ama çok uzaktayız." dedi.

ABD yönetiminin, Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanımı için Kiev'e izin verdiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Meloni, "ABD'nin Ukrayna'ya ilişkin son tercihi, Rusya'nın katıldığı G20 arifesinde (Ukrayna'ya yönelik) benzeri görülmemiş saldırganlığına bir yanıttır. İtalya başka bir seçim yaptı, biz her zaman hava savunma konusuna odaklandık. Elbette diğer ülkelerin bakış açısını anlıyorum." diye konuştu.

Başbakan Meloni, savaş olduğu sürece Ukrayna'ya destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesini de değerlendiren Meloni, bunu "skandal" olarak görmediğini, ilk kez Batılı bir liderin Putin ile görüşmediğini, savaşın başından beri bu tip görüşmelerin olduğunu ve Scholz'un tutumunun Ukrayna'ya verilen destekle uyumlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Giorgia Meloni, Orta Doğu, Yoksulluk, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meloni: Açlık ve yoksulluk sorunları devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
19:01 Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı dava yarın devam edecek İşte bugünkü duruşmada yaşananlar Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı dava yarın devam edecek! İşte bugünkü duruşmada yaşananlar
17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
09:02 Werder Bremen, X platformundan ayrıldı Werder Bremen, X platformundan ayrıldı
08:41 Rize Çayeli’de heyelan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Rize Çayeli'de heyelan! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
08:36 5 bin liralık banknot sesleri yükseliyor 5 bin liralık banknot sesleri yükseliyor
08:05 Maçlar nefes kesti: İşte UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti: İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:55 Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı
07:45 San Marino’dan tarihi galibiyet San Marino'dan tarihi galibiyet
07:40 Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı
07:21 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 20:31:07. #1.11#
SON DAKİKA: Meloni: Açlık ve yoksulluk sorunları devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.