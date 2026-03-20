Meloni: Hürmüz'de Askeri Misyon Yok

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kırmaya yönelik hiç kimsenin askeri bir misyon düşünmediğini söyledi.

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin dün gece saatlerinde sona eren oturumlarının ardından Meloni, zirveden çıkışı sırasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Bu AB Liderler Zirvesi'nin, uluslararası gündemin karmaşık ve önemli bir anında yapıldığını belirten Meloni, Orta Doğu'daki krizi, çok taraflılık alanındaki kriz durumunu, kendilerini endişelendiren enerji güvenliği konusunu, göç hususunu ve Ukrayna Savaşı bağlamındaki konuları değerlendirdiklerini aktardı.

Meloni, AB ülkelerinin bu çatışmaya doğrudan dahil olmadıklarını, bunun yerine diplomatik bir yol inşasından ve gerilimin düşürülmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Başbakan Meloni, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere olarak Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için "koşullar uygun olduğunda uygun çabalarla katkı sağlamaya hazır olduklarına" dair dün gün içinde yaptıkları ortak açıklamaya ilişkin "zorlama bazı yorumlar" gördüğünü ifade etti.

Meloni, "Şunu açıkça belirtmek istiyorum: Hiç kimse Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kırmak için askeri bir misyon düşünmüyor. Kendimize sorduğumuz soru şudur: Koşullar uygun olduğunda ancak makul bir şekilde çatışma sonrası aşamada taraflarla açıkça mutabakat halinde, seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almak ve savunmak için nasıl bir katkı sunabiliriz?" diye konuştu.

Başbakan Meloni, Orta Doğu'daki krizin muhtemel etkilerinden olabilecek göç konusunda da benzer görüşlere sahip ülkeler olarak zirve toplantısından önce bir araya geldiklerine işaret ederek, İtalya ve Danimarka olarak, 2015'teki göç krizinden ders çıkaran bir Avrupa'nın dış sınırlarını güçlendirip potansiyel bir krizi önlemesi gerektiği hususunun zirve sonuçlarına dahil edilmesini teklif ettiklerini söyledi.

Meloni, Ukrayna'ya yönelik kredi ve boru hattı gibi konularda taraflardan "esneklik" istedi

AB Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e olan desteğin yinelendiğini dile getiren Meloni, bununla beraber, görüşmelerin büyük bir kısmının, Macaristan'ın Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk kredi üzerindeki vetosu etrafında döndüğünü aktardı.

Meloni, bazı basın yayın organlarında, zirve sırasında kendisinin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a anlayış gösterdiği şeklinde çıkan haberleri yalanlayarak, şunları kaydetti:

"Yabancı büyükelçilerle konuşmadım, bir yerlerde okuduklarımı söylemedim. Durumun çözülebileceğine inanıyorum. Ancak siyasi bir anlaşmaya ve her iki taraftan da esnekliğe ihtiyaç var. Bence bir tarafta Drujba Boru Hattının yeniden açılması, diğer tarafta ise Orban'ın 90 milyar dolarlık fonu serbest bırakması, hatta kabul etmese bile izin vermesi mümkün. Bu yüzden çağrım, her iki tarafın da esnek olması yönündedir. Sonuçta Ukrayna için bu paraya ihtiyacımız var ve bu blokajı kaldırmak istiyoruz."