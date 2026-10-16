Meloni, Rusya yaptırımlarının caydırıcı olduğunu ve geri adım atılmamasını istedi - Son Dakika
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Meloni, Rusya yaptırımlarının caydırıcı olduğunu ve geri adım atılmamasını istedi

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya'ya karşı yaptırımların en iyi caydırıcı araç olduğunu ve geri adım atmamaları gerektiğini söyledi. Meloni, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi sonrası zirve sonuçlarından memnun olduğunu ve taleplerinin çoğunun kabul gördüğünü belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya'ya karşı yaptırımların en iyi caydırıcı araçları olduğunu ve bunlardan geri adım atmamaları gerektiğini söyledi.

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından İtalyan basın mensuplarına ayaküstü değerlendirmelerde bulunan Meloni, zirvenin sonuçlarından memnun olduğunu ve taleplerinin çoğunun kabul gördüğünü ifade etti.

Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gönderebilecekleri bir yardım olduğunda kendi üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını, bununla beraber yeni yardım paketi olup olmayacağı konusuyla Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun ilgilendiğini belirtti.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda da net bir dil kullanmalarının şart olduğunu dile getiren Meloni, "Yaptırımlar en iyi caydırıcı aracımız oldu ve bundan geri adım atmamalıyız." dedi.

Meloni, AB Liderler Zirvesi sırasında dün İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez ile görüştüğünü ifade ederek, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yaz aylarında yaşanan göç akını, sonrasında İtalya'nın İspanya'dan gelenlere yönelik sınır uygulaması başlatması ve Madrid'in de buna misilleme yapmasına ilişkin krizi ele aldıklarını ve İçişleri bakanlarının buna çözüm bulmak için çalışmaları konusunda anlaştıklarını aktardı.

Meloni, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinin ardından bütçede esneklik taleplerine ilişkin iyimser olduğunu da kaydetti.

Başbakan Meloni, AB zirvesinin sonuçlarında Emisyon Ticaret Sistemi'ne (ETS) yapılan atfın olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Ülkesinde bugün kendisi ve hükümeti aleyhinde yapılan öğrenci protestolarındaki şiddet olaylarına da değinen Meloni, bunları kınamadıkları gerekçesiyle muhalefetteki sol partileri eleştirdi.

Kaynak: AA
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