Meloni: Suriye Yaptırımları Yakınlaşma Aracı Olabilir

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının yakınlaşma sağlamak için kullanılabilecek bir başka araç olabileceğini ancak şu an durumun çok da net olmadığını belirtti.

Meloni, AB Liderler Zirvesi öncesinde parlamentonun üst kanadı Senato'da senatörlerin uluslararası gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki gelişmelerle ilgili Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a atıfta bulunan Meloni, "Kallas'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına açık kapı bıraktığını okumuşsunuzdur. Bu da yakınlaşma sağlamak için kullanılabilecek başka bir araç olabilir ancak tabii ki kimse için net olmayan bir durumda hareket ediyoruz." dedi.

Suriye'de henüz yeni geçici yönetimi destekleme yönünde tavır almadıklarını ifade eden Meloni, "Çok dikkatli olunması gerektiğini söyledik. (Beşşar) Esed'in düşüşü iyi haber ancak hangi senaryoya doğru gidildiğini henüz bilmiyoruz. Bazı açıklamalar olumlu görünüyor, bunu temkinli bir şekilde ifade ediyorum. Özellikle azınlıkların, özellikle Hristiyanların korunması konusuna değinmek istiyorum ki bunu Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile de görüştüm." diye konuştu.

Suriye'nin terör örgütleri için üs haline gelmesi riski olduğuna dikkati çeken Meloni, "Mesele, Suriye'nin Afganistan modeli bir devlete dönüşmesini önlemek." ifadesini kullandı.