Nilüfer Belediyesi Mem Genç Sahne'de Yılın İlk Konseri Verildi

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi'nin "MEM Genç Sahne" konserinde bu ay Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Elif Çalışan sahne aldı. Zorlu repertuvarı kemanıyla yorumlayan genç yetenek, izleyicilerden tam not aldı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde (MEM) düzenlenen "MEM Genç Sahne" programı her ay yetenekli genç sanatçıları sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Bu yılın ilk konuğu, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Elif Çalışan oldu.

Zorlu repertuvarı kemanıyla yorumlayan genç yetenek, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Barok ve romantik dönemin öne çıkan eserlerini çalan Çalışan'a piyanoda Çağdaş Özkan eşlik etti. Elif Çalışan, konser sonunda dinleyicilerden tam not aldı.