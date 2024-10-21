Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda Erken Teşhis Vurgusu

Güncel

(İSTANBUL)- Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Ataşehir Belediyesi Kadın Sağlığı ve Mamografi Merkezi'nden Radyoloji Uzmanı Dr. Marina İskender uyarılarda bulundu. Meme kanserinin, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirten Dr. İskender, "Yaklaşık her 8 kadından biri, hayatının belli bir döneminde meme kanseri ile karşılaşıyor" dedi.

Ataşehir Belediyesi Kadın Sağlığı ve Mamografi Merkezi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Dr. Marina İskender de, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kadın sağlığının önemini vurgulayan İskender, meme kanserinin çok yaygın olduğunu, ancak erken teşhisin hayat kurtardığının altını çizerek, "Her 8 kadından biri, hayatının belli bir döneminde meme kanseri ile karşılaşıyor, ancak erken evrede saptanan meme kanserlerinin tedavi edilme olasılığı %100'e yakın. Bu nedenle hep söylediğimiz gibi erken teşhis, hayat kurtarıyor" diye konuştu.

20 yaşından itibaren her kadının ayda bir kendi kendine muayene yapmasının ve yılda bir kez doktora görünmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Marina İskender, "Memedeki kitlelerin yüzde 80'i kendi kendine yapılan bu aylık muayenelerde tespit edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Erken teşhis için mamografi kritik öneme sahip

Mamografinin erken teşhis açısından da kritik bir yöntem olduğunu kaydeden Dr. İskender, "40 yaşından itibaren tüm kadınların yılda bir kez mamografi çektirmesini öneriyoruz. Çünkü mamografi ile meme kanserinin erken evrede saptanması, tedavi başarısını yüksek oranda artırıyor" dedi. Ayrıca, birinci derecede aile bireylerinde meme kanseri öyküsü bulunan ve genetik yatkınlığı olan kadınların 40 yaşından önce mamografi çektirmesi gerektiğini de vurguladı.

Ataşehir Belediyesi'nden son teknoloji cihazlarla, ücretsiz hizmet

İlçedeki Kadın Sağlığı ve Mamografi Merkezi, son teknoloji cihazlarıyla ücretsiz sağlık hizmetini kadınlara özenle sunuyor. Merkeze gelerek, sağlık kontrollerini yaptıran kadınlar, bu sayede meme kanserine karşı önemli bir adımı tamamlamış oluyor. Dr. İskender, "Ataşehir'de yaşayan vatandaşlarımız, herhangi bir ücret ödemeden uzman doktor muayenesinden geçebilir ve gerekli görüldüğünde ultrasonografi veya mamografi tetkikleri yapılabilir" diye konuştu.

Erken teşhis için herkesin dikkatli olması gerektiğini hatırlatan Dr. İskender, "Kendiniz ve sevdikleriniz için kontrollerinizi yaptırın; sağlık her şeyden önce gelir, ihmal etmeyin" uyarısında bulundu.