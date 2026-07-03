Memleket Yolu Avrupa'ya Uğurlandı - Son Dakika
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Memleket Yolu Avrupa'ya Uğurlandı

03.07.2026 23:21
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YTB Başkanı Turus, yurt dışında yaşayan Türklerle buluşmak için 'Memleket Yolu' aracını uğurladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşmak üzere Ankara'dan yola çıkan "Memleket Yolu" aracını uğurladı.

Turus, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bu yaz Avrupa'dan ana vatana uzanan memleket yolunun her anında vatandaşlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

1960'larda yapılan iş gücü anlaşmalarıyla yurt dışında çalışmaya başlayan vatandaşların Türkiye ile bağını koparmadan her yaz memleketlerine doğru yola çıktığına işaret eden Turus, "Yıllar içinde araçlar, yollar ve kuşaklar değişti. Memlekete kavuşmanın heyecanı ise hep aynı kaldı. Vatandaşlarımız bu yolculuğa çok güzel bir isim verdi, memleket yolu." dedi.

Turus, YTB'nin kurulduğu günden beri bu yolculukta vatandaşların yanında olduğuna dikkati çekerek, "Yıllardır sınır kapılarımızda kendilerini karşılıyor, Türkiye'ye attıkları ilk adımda onlarla buluşuyoruz. Bu yıl ise yolun daha başından itibaren yanlarında olacağız." diye konuştu.

Memleket Yolu aracıyla güzergah boyunca vatandaşlara eşlik edeceklerini söyleyen Turus, "Mola noktalarında aracımızın etrafında buluşacak, 40 yıl hatrı olan bir kahve eşliğinde biraz dinlenecek, biraz sohbet edeceğiz. Bu yolda biriken hikayeleri, ailelerin yaşadığı güzel anları ve kuşaktan kuşağa aktarılan yolculukları kayıt altına alarak sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Turus, Memleket Yolu aracını Avrupa'daki vatandaşlarla buluşmak üzere Ankara'dan uğurladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Güncel, Kültür, Dünya, Yaşam, Son Dakika

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