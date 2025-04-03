Memur-Sen: Enflasyona Karşı Önlem Alınmalı - Son Dakika
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Memur-Sen: Enflasyona Karşı Önlem Alınmalı

Ali Yalçın, kamu görevlileri ve emeklilerinin enflasyon karşısında kayıp yaşamaması gerektiğini belirtti.

03.04.2025 12:46
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerimiz ve doğrudan toplu sözleşme masasının kararlarından etkilenen memur emeklilerimiz; 2026 ve 2027 yıllarında enflasyon karşısında kayıp yaşamaya mahkum edilmemeli." ifadelerini kullandı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK tarafından mart ayı enflasyon rakamının yüzde 2,46 olarak açıklandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Açıklanan verilere göre, üç aylık enflasyon yüzde 10,06, yıllık enflasyon yüzde 38,10 ve enflasyon farkı ise yüzde 3,83 oldu. Kamu işvereninin uzlaşmayı mümkün kılmayan teklifleri sonrası tahkim sürecinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yanlış, hatalı, geçersiz ve yetersiz artışı ile kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin alım gücü düşmeye devam ediyor."

" Merkez Bankası'nın sapma rekorları kıran tahminlerine göre değil, hayatın gerçeğine göre maaş/ücret politikalarının belirlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullanan Yalçın, şunları kaydetti:

"Kamu görevlilerimiz ve doğrudan toplu sözleşme masasının kararlarından etkilenen memur emeklilerimiz; 2026 ve 2027 yıllarında enflasyon karşısında kayıp yaşamaya mahkum edilmemeli. Aksi takdirde bilerek ve isteyerek Hakem Kurulu'nu işaret eden sürecin sonucunu şimdiden öngörüyor, benzer tablonun yaşanacağını hepimiz iyi biliyoruz. Memur-Sen olarak gayretimiz, mücadelemiz ve hedefimiz 4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesi, çalışanın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmenin öneminin artırılmasıdır."

Kaynak: AA

Ali Yalçın, Politika, Ekonomi, Güncel, Memur, Kamu, Son Dakika

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