Memurlara 2026-2027 Yılları İçin Zam Teklifi
Memurlara 2026-2027 Yılları İçin Zam Teklifi

Memurlara 2026-2027 Yılları İçin Zam Teklifi
12.08.2025 15:14
Hükümet, memur ve memur emeklisine 2026 ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'in ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 artış teklif etti.

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2026 ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'in ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 artış teklif etti.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmeler kapsamında, Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıda sendikalara ilk zam teklifini sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 1 Ağustos 2025'te başlattıkları toplu sözleşme sürecinde Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), sendikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığının temsilcileriyle kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin bir araya gelerek yoğun mesai yürüttüğünü söyledi.

Işıkhan, 5 Ağustos'ta tamamlanan ön müzakere toplantılarında 11 hizmet kolu ile kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifleri ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Yetkili konfederasyon ve sendikalarımızdan toplamda 1048 teklif geldi. Bu teklifler, ön müzakerelerde ayrıştırıldı ve şu anda 1107 madde üzerinden müzakerelerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplu sözleşme sürecinin alın terinin, emeğin, adaletin ve hakkaniyetin masada vücut bulduğu bir süreç olduğunu anlatan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana özellikle kamu görevlileri ve emeklilerin ekonomik, sosyal ve özlük haklarında önemli değişikliklerin hayata geçirildiğini söyledi.

"Toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor"

Işıkhan, AK Parti'nin, kamu çalışanları, memurlar ve memur emeklileri için gelecekte yapılacak hizmetlerin en sağlam teminatı olduğunu dile getirdi.

2002'den bugüne kadar tüm çalışanların haklarında tarihi iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sosyal diyalog mekanizmalarını hep açık tuttuk. Bu mekanizmaların gerçekleştiği masalarda dayatma değil istişare anlayışıyla hareket ettik. Çünkü, biliyoruz ki katılımcı yönetim anlayışı çalışma hayatımızın en önemli güvencesidir. Bugün burada genele ilişkin müzakerelerde maaş artışlarına ilişkin ilk teklifimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere huzurlarınızdayız.

Teklifimiz 2026 yılı ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6. 2027 yılı ilk altı ay için yüzde 4 ve ikinci altı ay için yüzde 4 şeklindedir. Bu teklif, henüz ilk teklifimizdir. Memurlarımıza toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor. İnşallah, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde eserlerimizle, projelerimizle her zaman emeğin ve emekçinin sesi olmaya devam edeceğiz."

Işıkhan, Bakanlık olarak çalışma hayatında, özellikle kamu hizmetlerinin sunumunda verimliliği, kaliteyi, disiplini ve başarıyı odaklayan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Amacımız, mali disiplin ile maaş dengesi arasında optimum noktayı bulmak, hem ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğini hem de çalışanlarımızın refahını birlikte temin etmektir. Refahı tabana yayarak geçici değil sürekli bir kalkınmayı hedefliyoruz. İnşallah, sizlerle birlikte gece gündüz demeden çalışarak, üreterek, hizmetlerinizi sürekli geliştirerek, emeğinizin karşılığını alarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hükümet, Ekonomi, Güncel, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memurlara 2026-2027 Yılları İçin Zam Teklifi - Son Dakika

