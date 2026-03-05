Memurlara Şiddete Son Verilmeli

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, memurlara yönelik şiddet sorununun çözülmesi için bütün kamu görevlilerini kapsayacak şiddetle mücadele yasasının çıkarılmasının şart olduğunu söyledi.

Yazgan, Ankara'da bir otelde düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Programda konuşan Yazgan, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinerek, savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.

Orta Doğu'da belirli periyotlarla savaş ortamı oluşturulduğunu ifade eden Yazgan, "Bir gün sıranın bize gelmesini istemiyorsak birlik ve beraberliğimizi artırmalı, kenetlenmeliyiz. İçimizdeki hainlere fırsat vermemeliyiz. Her türlü iç ve dış tehdide karşı devletimizin, milletimizin ve milli iradenin temsilcisi Cumhurbaşkanımızın yanında ve destekçisiyiz." diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı şubat enflasyon rakamlarını anımsatan Yazgan, memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 11 zammın büyük kısmının, ocak ve şubattaki enflasyon karşısında eridiğini söyledi.

Memurlar için bayram ikramiyesi talebi

Yazgan, toplu sözleşmede imza altına alınan talepleri olduğuna değinerek, "İşçilerimizin, emeklilerimizin bayram ikramiyesi var. Kamuda ikramiye almayan tek istihdam grubu ne yazık ki memurlar. Uzun zamandır kamu görevlilerinin bayram ikramiyesi talebini dile getiriyor, kamu görevlilerinin de bayram sevincine ortak edilmesini istiyoruz." dedi.

Birinci derecedeki bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi talepleri olduğunu da hatırlatan Yazgan, "Kamu görevlileri olarak yasama yılı bitmeden bu konuda yasal düzenlemenin yapılarak verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yazgan, artan enflasyon ve alım gücünün düşmesinin, memur ve memur emeklilerinin hayatını zorlaştırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kamu görevlileri ve emeklilerinin maaşlarında artış yapılarak bir nebze de olsa nefes almaları sağlanmalıdır. Özellikle büyük şehirlerde kamu görevlileri kira bakımından zorluk yaşamaktadır. Kiralar maaşla yarışır seviyeye ulaşmıştır. Özellikle turistik bölgelerde memur maaşıyla geçinilmesi mümkün değildir. Bu sebeple kamu görevlilerine lojman desteğinin yanı sıra kira yardımı yapılması kaçınılmaz olmuştur. Servis uygulaması genişletilerek kamu görevlilerinin kurumlarına ulaşmada yaşadıkları sorunlar çözülmelidir."

"Şiddeti katalog suç kapsamına alan düzenleme kaçınılmaz"

Kamu kurumlarında yaşanan şiddet olaylarını hatırlatan Yazgan, şunları kaydetti:

"Şiddetle mücadelenin çözülmesi için bütün kamu görevlilerini kapsayacak şiddetle mücadele yasasının çıkarılması şarttır. Meslek gruplarına yönelik çıkarılan şiddetle mücadele yasaları, diğer kamu görevlilerine yönelik 'daha az değerli' algısı oluşturmaktadır. Bu ayrımcılığa son verilerek bütün kamu görevlilerini kapsayan, caydırıcı tedbirler içeren, şiddeti katalog suç kapsamına alan düzenleme kaçınılmazdır. Bu caydırıcı tedbirlerin başında da tutuklu yargılama gelmelidir."

Yazgan, 2 Mart'ta İstanbul Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet, olayda yaralanan öğretmen ile öğrenciye de acil şifa diledi.