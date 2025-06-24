Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Çalışmaları Yerinde İnceledi

(İZMİR)- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Çiçek, "Menderes'i daha yükseğe taşımak için 44 mahallemizde çalışmalarımız düzenli olarak sürecek" dedi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, devam eden çalışmaları incelemek üzere sahaya çıktı. Çalışmaları tek tek kontrol eden Başkan Çiçek, ekiplerden hizmetin ilerleyişi ile ilgili bilgi aldı. Saha denetimleri sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Çiçek, onlarla sohbet ederek hizmetler hakkında bilgi verdi. Vatandaşlar da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti iletti.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Hizmet üretmeye devam ediyoruz. Sahadaki ekiplerimizle yoğun olarak çalışıyoruz. Yollardan, yeşil alanlara, ilaçlamalardan sahil düzenlemelerine birçok hizmet gerçekleşiyor. Sahildeki işletmelerimizi de yeniliyoruz. Menderes'i daha yükseğe taşımak için 44 mahallemizde çalışmalarımız düzenli olarak sürecek" diye konuştu.