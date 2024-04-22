Menderes Belediyesi 23 Nisan\'da Çocuklara Özel Etkinlikler Düzenliyor

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Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlenecek. 23 Nisan'da bayram coşkusunu çocuklara en iyi şekilde yaşatacaklarını söyleyen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "23 Nisan'da tüm çocuklarımız ve aileleri başta olmak üzere içinde ki çocuk ruhunu kaybetmeyen tüm vatandaşlarımızı Menderes'imize bekliyoruz" dedi.

Menderes Belediyesi çocuklara coşkulu bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaşatmaya hazırlanıyor. Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

Program, Menderes 19 Mayıs Stadı'nda ki etkinlik saat 14: 30'da başlayacak. Programda koşudan sokak oyunlarına, balon şekillendirmeden yüz boyamaya birçok çocuk etkinliği yer alacak. Kurulacak oyun parkurları ile çocuklar keyifli bir gün geçirecek.

"TÜM AİLELERİMİZ DAVETLİDİR"

23 Nisan'da bayram coşkusunu çocuklara en iyi şekilde yaşatacaklarını ifade eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Ata'mızın tüm dünya çocuklarına armağanı olan bu özel günde biz de çocuklarımız için özel bir program hazırladık. 23 Nisan'da tüm çocuklarımız ve aileleri başta olmak üzere içinde ki çocuk ruhunu kaybetmeyen tüm vatandaşlarımızı Menderes'imize bekliyoruz" dedi.