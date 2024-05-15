Menderes Belediyesi Bozuk Yollar İçin Seferberlik İlan Etti

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(MENDERES)- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kent içerisinde bulunan bozuk yollar için seferberlik ilan etti. Çiçek'in talimatı ile yol yenileme ve düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yenileme ve düzenleme çalışmaları kapsamında mahalle mahalle çalışmalarına devam edecek olan ekipler, Cüneytbey Mahallesi'nde kilit parke ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştirdi.

HİZMET DEVRİ BAŞLADI

Yol çalışmaları hakkında bilgi veren Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Vatandaşın kalbine dokunacak, onların taleplerine çözüm olacak hizmetler için sözümüzü vermiştik. Artık hizmet devri başladı. Gelir gelmez planlamaları gerçekleştirip icraate başladık. Planlı ve koordineli bir şekilde bozuk yollarımızı yeniliyoruz. Menderes'te bozuk yol kalmayana dek çalışmaya devam edeceğiz"