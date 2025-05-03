Menderes Belediyesi Çocuk Tiyatrosu İlk Oyununu Sergiliyor

(İZMİR)- Menderes Belediyesi, çocuk tiyatrosu ile izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Menderes Belediyesi'nin bünyesinde yer alan çocuk tiyatrosu akademisi yeni oyununun prömiyeri ile tiyatro severlerin karşısına çıkıyor. 'Bir Zamanlar "Ünlü"ydüm' adlı Yeşilçam müzikal tiyatrosuna uzun bir süredir hazırlanan çocuklar 6 Mayıs Salı Saat 20: 30'da Menderes Belediyesi Nikah ve Kongre Sarayı'nda oyunu ilk kez sergileyecek. Elif Nur Sakal yönetmenliğinde sahneye çıkan Çocuk Tiyatro Akademisi tüm vatandaşları oyunu izlemeye davet ediyor.

Menderes'te bir ilk

Menderes Belediyesi Çocuk Tiyatrosu Akademisi, Menderes'te kurulan ilk çocuk tiyatrosu olma özelliğini taşıyor. Henüz bir yıldır faaliyet gösteren ve ilk oyununu sergileyecek olan akademi, içerisinde 7-13 yaş arası çocukları barındırıyor. Çocuk Tiyatro Akademisi'ne kayıtlar her sezon başında açılıyor ve kayıt zamanı Menderes Belediyesi tarafından duyuruluyor.

"Çocuklarımızı birlikte alkışlayalım"

Çocuklar ile ilgili birçok proje ürettiklerini hatırlatarak söze başlayan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Biz her alanda çocukları desteklemek ve onlar için projeler üretmek istiyor, bunun için çalışıyoruz. Çocuklarımızın da bir şeyleri başarması bizleri mutlu ediyor. Çocuk Tiyatro Akademisi'nde yer alan çocuklarımız uzun bir süredir bu oyuna hazırlanıyor. Onların bu ilk oyun heyecanını biz de yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecanı bizimle birlikte yaşamaya davet ediyorum. Çocuklarımızın başarılı performansını birlikte alkışlayalım" dedi.