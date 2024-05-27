Menderes Belediyesi, Hayvanları Koruma Kanunu'na tepki gösterdi

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(İZMİR) - Menderes Belediyesi, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklik kapsamında sahipsiz köpeklerinin uyutulması önerisine billboardlara astığı "Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka hiç kimse alamaz! Hayvan Koruma Kanunu'nda yapılmak istenen yeni düzenlemeyle sokak hayvanlarının yaşamına son verilmesi planlanıyor. Bu plana ortak olma" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sokak Hayvanları Koruma Yasası'nda yapılacak değişiklikle sahiplenilmeyen hayvanların uyutularak hayatlarına son verileceği iddialarına Menderes Belediyesi de tepki gösterdi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in talimatıyla ilçedeki tüm billboardlar iddialara karşı tepki ifadeleriyle donatıldı.

Yapılan çalışmada billboard'lara "Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka hiç kimse alamaz!. Hayvan Koruma Kanunu'nda yapılmak istenen yeni düzenlemeyle sokak hayvanlarının yaşamına son verilmesi planlanıyor. Bu plana ortak olma!" yazıldı.

Can dostların sesi olduklarını kaydeden Başkan Çiçek, şunları söyledi:

"Son günlerde Sokak Hayvanları Koruma Yasası'yla ilgili kamuoyunda konuşulan ve ne yazık ki konuşulmasının bile bizlere acı verdiği iddialarla ilgili sessiz kalamadık. Yapılacak yeni düzenlemeyle yerel yönetimlerin sahiplenilmeyen can dostları uyutacağına yönelik iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara karşı biz de kamuoyunda algı oluşturmak ve konuya karşı herkesin hassasiyet göstermesi için billboardlarımıza özel bir çalışma yaptık. Menderes Belediyesi olarak bu konuda susmayacağız."