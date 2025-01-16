Menderes Belediyesi'nden Çocuklara Yarıyıl Tatili Gezisi - Son Dakika
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Menderes Belediyesi'nden Çocuklara Yarıyıl Tatili Gezisi

Menderes Belediyesi\'nden Çocuklara Yarıyıl Tatili Gezisi

Menderes Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilere yönelik İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gezi düzenliyor. Kontenjan sınırlı, kayıt için başvurular alınmakta.

16.01.2025 09:15  Güncelleme: 09:17
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(İZMİR) - Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde çocuklar için İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gezi düzenleyecek.

Menderes Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için İzmir Doğal Yaşam Parkı'na (Sasalı Hayvanat Bahçesi) gezi düzenleyecek. Kontenjanın sınırlı olduğu etkinlik için Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bizzat müracaat veya 0232 700 00 00/1038 numarası aranarak kayıt yaptırılması gerekecek.

"Çocuklarımız gezsin, eğlensin, öğrensin"

Çocuklar için daima yeni projeler ürettiklerini belirten Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Geldiğimiz günden itibaren çocuklarımız için etkinlikler planlayıp yeni projeler ürettik. Sömestr tatilinde de çocuklarımız evde sıkılmasın, hem gezsin, eğlensin hem de öğrensin istedik. Bu sebeple gezi etkinliğimizi düzenledik. Çocuklarımızı daima düşünüyoruz, düşünmeye de devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi'nden Çocuklara Yarıyıl Tatili Gezisi - Son Dakika

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