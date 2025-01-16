Menderes Belediyesi\'nden Çocuklara Yarıyıl Tatili Gezisi

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(İZMİR) - Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde çocuklar için İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gezi düzenleyecek.

Menderes Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için İzmir Doğal Yaşam Parkı'na (Sasalı Hayvanat Bahçesi) gezi düzenleyecek. Kontenjanın sınırlı olduğu etkinlik için Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bizzat müracaat veya 0232 700 00 00/1038 numarası aranarak kayıt yaptırılması gerekecek.

"Çocuklarımız gezsin, eğlensin, öğrensin"

Çocuklar için daima yeni projeler ürettiklerini belirten Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Geldiğimiz günden itibaren çocuklarımız için etkinlikler planlayıp yeni projeler ürettik. Sömestr tatilinde de çocuklarımız evde sıkılmasın, hem gezsin, eğlensin hem de öğrensin istedik. Bu sebeple gezi etkinliğimizi düzenledik. Çocuklarımızı daima düşünüyoruz, düşünmeye de devam edeceğiz" dedi.