Menderes Belediyesi'nden 2025 Yılında 2 Milyon 800 Bin TL'lik Destek

(İZMİR)- Menderes Belediyesi, sosyal market uygulaması ile 2025 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 milyon 800 bin TL'lik destek sağladı.

Menderes Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile 2025 yılının mart ayında hayata geçirdiği sosyal market hizmeti, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oldu. Projenin açılışından itibaren 10 aylık süreci kapsayan verilere göre, toplam 310 vatandaşın yararlandığı hizmetten bin 669 kez alışveriş yapıldı.

Gıdadan, kıyafete birçok ürün

Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını, Menderes Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne kimlik belgesi ile şahsen gelerek yapabiliyor. Başvurular incelenip ihtiyaç sahibi vatandaşlara, sosyal kartlar teslim ediliyor. Puan ile hizmetin sunulduğu sistemde vatandaşlar, temel gıda, temizlik, kişisel hijyen, kıyafet, ayakkabı ve benzeri birçok ürüne ulaşabiliyor. Sosyal market ile 10 aylık süreçte 2 milyon 800 bin TL'lik destek Menderes Belediyesi tarafından vatandaşlara sunuldu.

"Sosyal market hizmetimiz açıldığı günden itibaren birçok vatandaşımıza destek oldu"

Hizmet hakkında konuşan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini Menderes'te yaşatıyoruz. Göreve gelirken verdiğimiz sözlerden biri olan sosyal market projemizi yine bir başka sosyal belediyecilik örneği olan ücretsiz çamaşırhane hizmetimiz ile birlikte açmıştık. Sosyal market hizmetimiz açıldığı günden itibaren birçok vatandaşımıza destek oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız şu ana kadar 2 milyon 800 bin TL değerinde alışveriş hizmetinden faydalandı. Vatandaşlarımıza yardımcı olabilmekten dolayı hepimiz çok mutluyuz. Bu hizmetimizde paylaşarak bir oluyoruz. Hizmetimizin etkinliğini artıran değerli hayırseverlerimize teşekkür ederim" dedi.