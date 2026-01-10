Menderes Belediyesi'nden 2025 Yılında 2 Milyon 800 Bin TL'lik Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Menderes Belediyesi'nden 2025 Yılında 2 Milyon 800 Bin TL'lik Destek

10.01.2026 12:23  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menderes Belediyesi, sosyal market uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2025 yılında 2 milyon 800 bin TL'lik destek sağladı. 10 aylık süreçte 310 vatandaş hizmetten yararlandı ve toplam 1.669 alışveriş yapıldı.

(İZMİR)- Menderes Belediyesi, sosyal market uygulaması ile 2025 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 milyon 800 bin TL'lik destek sağladı.

Menderes Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile 2025 yılının mart ayında hayata geçirdiği sosyal market hizmeti, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oldu. Projenin açılışından itibaren 10 aylık süreci kapsayan verilere göre, toplam 310 vatandaşın yararlandığı hizmetten bin 669 kez alışveriş yapıldı.

Gıdadan, kıyafete birçok ürün

Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını, Menderes Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne kimlik belgesi ile şahsen gelerek yapabiliyor. Başvurular incelenip ihtiyaç sahibi vatandaşlara, sosyal kartlar teslim ediliyor. Puan ile hizmetin sunulduğu sistemde vatandaşlar, temel gıda, temizlik, kişisel hijyen, kıyafet, ayakkabı ve benzeri birçok ürüne ulaşabiliyor. Sosyal market ile 10 aylık süreçte 2 milyon 800 bin TL'lik destek Menderes Belediyesi tarafından vatandaşlara sunuldu.

"Sosyal market hizmetimiz açıldığı günden itibaren birçok vatandaşımıza destek oldu"

Hizmet hakkında konuşan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini Menderes'te yaşatıyoruz. Göreve gelirken verdiğimiz sözlerden biri olan sosyal market projemizi yine bir başka sosyal belediyecilik örneği olan ücretsiz çamaşırhane hizmetimiz ile birlikte açmıştık. Sosyal market hizmetimiz açıldığı günden itibaren birçok vatandaşımıza destek oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız şu ana kadar 2 milyon 800 bin TL değerinde alışveriş hizmetinden faydalandı. Vatandaşlarımıza yardımcı olabilmekten dolayı hepimiz çok mutluyuz. Bu hizmetimizde paylaşarak bir oluyoruz. Hizmetimizin etkinliğini artıran değerli hayırseverlerimize teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Alışveriş, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi'nden 2025 Yılında 2 Milyon 800 Bin TL'lik Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı 2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!
Tokat’ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü Tokat'ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü

13:43
Fenerbahçe’de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 14:23:41. #7.11#
SON DAKİKA: Menderes Belediyesi'nden 2025 Yılında 2 Milyon 800 Bin TL'lik Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.