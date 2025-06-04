Menderes Belediyesi'nden Sınav Kaygısını Yönetme Eğitimi - Son Dakika
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Menderes Belediyesi'nden Sınav Kaygısını Yönetme Eğitimi

04.06.2025 10:20  Güncelleme: 11:23
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Menderes Belediyesi, velilerin ve öğrencilerin sınav kaygısı ile başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla eğitimler düzenleyecek. Psikolog Almina Kahraman tarafından verilecek eğitimler, 10 ve 19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve herkesin katılımına açık olacak.

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, veli ve öğrenciler için sınav kaygısı ve stresi yönetme ile ilgili eğitimler verecek.

Menderes Belediyesi, velilerin ve öğrencilerin sınav kaygısı ile mücadele etme ve stresi yönetmesi adına eğitim düzenleyecek. Menderes Belediyesi bünyesinde yer alan psikolog Almina Kahraman'ın vereceği eğitim ile vatandaşların bu süreci kolay atlatması sağlanacak. Lise Giriş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavlarına girecek olanlar için yapılacak eğitimler Menderes Belediyesi Nikah Sarayı, Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. LGS etkinliğinin 10 Haziran Salı günü saat 18.00'de, YKS etkinliğinin ise 19 Haziran Perşembe günü saat 18.00'de yapılacağı duyuruldu. Etkinliğe tüm vatandaşların ücretsiz olarak katılabileceği belirtildi.

Çocuklarımızın başarısı için

Eğitimler ile ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Çocuklarımız geleceğe emin adımlarla yürürken önlerine çıkan engelleri kaldırmak adına bu etkinliğimizi planladık. Velilerimiz ve çocuklarımızın sınav stresi altında ezilmemesi ve başarılı bir süreç geçirmesi adına psikoloğumuz eşliğinde kaygıyı giderme, stresi yönetme eğitimi vereceğiz. Umuyoruz ki velilerimiz ve çocuklarımız bu eğitimden en verimli şekilde faydalanır ve çocuklarımız başarılı bir süreç yönetimi ile başarılı bir sınav geçirir. Tüm vatandaşlarımızı bu etkinliğimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi'nden Sınav Kaygısını Yönetme Eğitimi - Son Dakika

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