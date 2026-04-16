Menderes'te Kent Lokantası 1 Yılda 64 Bin 888 Kişiye Hizmet Verdi

(İZMİR) – Menderes Belediyesi tarafından hizmete açılan Kent Lokantası, birinci yılını geride bırakırken 64 bin 888 kişiye hizmet verdi.

Menderes Belediyesi'nin sosyal belediyecilik projeleri arasında yer alan Kent Lokantası, açılışının üzerinden geçen bir yılda yoğun ilgi gördü. İlk yılında toplam 64 bin 888 servis yapılan lokantada, dört çeşit yemekten oluşan menü 90 TL'den sunulmaya devam ediyor. Projenin hayata geçtiği günden bu yana fiyat artışı yapılmadığı bildirildi.

Ekonomik ve doyurucu menüsüyle vatandaşların tercih ettiği Kent Lokantası'nın, özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında önemli bir alternatif sunduğu ifade edildi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Kent Lokantası'nın sosyal belediyeciliğin önemli örneklerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"En önem verdiğimiz projelerden olan Kent Lokantası'nın çalışmalarını hızla gerçekleştirdik. Hizmet serüvenimizin ilk yılında açtık. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda Menderesli hemşehrilerimizin cebini düşünen, vatandaş dostu bir proje oldu. Kimseyi zora sokmamak için her türlü koşula ve piyasa zamlarına rağmen lokantamızda hiç zam yapmadık. Yurttaşlarımız ucuza kaliteli bir öğün yiyebiliyor. Vatandaşlarımızın hizmetten faydalanırken yüzünün gülmesi, lokantamıza dair memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Vatandaş odaklı projelerde yer almaya devam edeceğiz."