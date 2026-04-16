Menderes'te Kent Lokantası 1 Yılda 64 Bin 888 Kişiye Hizmet Verdi

16.04.2026 11:12  Güncelleme: 12:14
Menderes Belediyesi'nin sosyal belediyecilik projesi olarak açılan Kent Lokantası, birinci yılını geride bırakırken toplam 64 bin 888 kişiye hizmet sunarak vatandaşların yüksek maliyetli yaşam koşullarında ekonomik bir alternatif sağladı.

Menderes Belediyesi'nin sosyal belediyecilik projeleri arasında yer alan Kent Lokantası, açılışının üzerinden geçen bir yılda yoğun ilgi gördü. İlk yılında toplam 64 bin 888 servis yapılan lokantada, dört çeşit yemekten oluşan menü 90 TL'den sunulmaya devam ediyor. Projenin hayata geçtiği günden bu yana fiyat artışı yapılmadığı bildirildi.

Ekonomik ve doyurucu menüsüyle vatandaşların tercih ettiği Kent Lokantası'nın, özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında önemli bir alternatif sunduğu ifade edildi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Kent Lokantası'nın sosyal belediyeciliğin önemli örneklerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"En önem verdiğimiz projelerden olan Kent Lokantası'nın çalışmalarını hızla gerçekleştirdik. Hizmet serüvenimizin ilk yılında açtık. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda Menderesli hemşehrilerimizin cebini düşünen, vatandaş dostu bir proje oldu. Kimseyi zora sokmamak için her türlü koşula ve piyasa zamlarına rağmen lokantamızda hiç zam yapmadık. Yurttaşlarımız ucuza kaliteli bir öğün yiyebiliyor. Vatandaşlarımızın hizmetten faydalanırken yüzünün gülmesi, lokantamıza dair memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Vatandaş odaklı projelerde yer almaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
TFF’den karar Yeni yabancı kuralı belli oldu TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganı Ömer Ket’in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:06
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
11:03
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
