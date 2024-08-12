Menderes Belediyesi U12 Futbol Turnuvası Düzenliyor

Güncel

(İZMİR)- Menderes Belediyesi tarafından 13-14 Ağustos'ta U12 Futbol Turnuvası düzenlenecek.

Menderes Belediyesi tarafından 13-14 Ağustos'ta U12 CUP Futbol Turnuvası düzenlenecek. Menderes 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleşecek etkinliğe 12 kulüp katılacak. Turnuvaya katılacak tüm futbolculara başarı dileyen Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Menderes'imizde sporun gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz turnuva ile genç kardeşlerimizi bir araya getiriyor, geleceğin yetenekli ayaklarını sahada buluşturuyoruz. Turnuvamıza katılan tüm spor kulüplerimize ve geleceğin zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı sporcu kardeşlerimize çok teşekkür eder, başarılar dilerim" dedi.