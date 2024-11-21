Menderes Belediyesi Yeni Park İnşaatında Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
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Menderes Belediyesi Yeni Park İnşaatında Sona Yaklaşıyor

Menderes Belediyesi Yeni Park İnşaatında Sona Yaklaşıyor

Menderes Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde inşasına devam ettiği park projesinde kaba inşaatı tamamladı. 1300 metrekare alan üzerine inşa edilen park, yeni yılda tamamlanması planlanıyor.

21.11.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde inşasına daha önce başlamış olduğu parkta sona yaklaştı.

Menderes Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde yapımına devam ettiği parkta hızla sona yaklaşıyor. Kaba inşaatın sona erdiği projede ekipler zemini ve oyun alanlarını düzenliyor. Parkın yeni yılda sona ermiş olması planlanıyor.

Hummalı bir çalışmanın gerçekleştiği park 1300 metrekare alana sahip olacak. 90 Metrekare kauçuk alana sahip olacak olan parkın engellilerin giriş ve çıkışlarına da uygun olacak. Oyun alanları, oturma alanları ve spor aletlerinin yer aldığı projede 3 potalı hobi basketbol sahası da olacak.

"Her zaman en iyisini düşünüyoruz"

Proje hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Menderes'imiz için her zaman en iyisini düşünüyoruz. Göreve geldikten sonraki süreçte planlamalarımızı yapmıştık. Yol haritamız dahilinde çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize en iyi projeleri kazandırmaya, en verimli hizmete devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi Yeni Park İnşaatında Sona Yaklaşıyor - Son Dakika

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