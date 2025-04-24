(İZMİR)- Menderes Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ataköy Mahallesi'nde kilit parke döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Menderes Belediyesi'nde yol yapım seferberliği devam ediyor. Mahalle mahalle yolları elden geçiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ataköy 5607 Sokak'ta kilit parke döşeme çalışması gerçekleştirdi. Kısa sürede yapımı tamamlanan yol, kullanıma açıldı. Faailyetlerin diğer mahalleler ve bozuk yollar ile devam edeceği öğrenildi.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Planlamamız dahilinde bütün bozuk yolları elden geçiriyor yol gereken yerlere yol yapıyoruz. Çalışmalarımızı mümkün olan en kısa sürede bitirip yollarımızı vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. 44 mahallemize eşit hizmet anlayışı ile sürdürdüğümüz yol yapım hizmetlerimiz ara vermeden devam edecek" dedi.