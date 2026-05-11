Menderes Uçurtmalarla Rengarenk

(İZMİR) - Menderes Belediyesi'nin düzenlediği 15. Geleneksel Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Menderes Belediyesi'nin hafta sonunda Özdere Gençlik Parkı'nda düzenlediği 15. Geleneksel Uçurtma Festivali'ne binlerce vatandaş akın etti. Renkli görüntülere sahne olan festivalde dört bin adet uçurtma vatandaşlara ücretsiz dağıtılırken gökyüzü uçurtmalar ile kaplandı. Vatandaşlar gün boyu gerçekleşen etkinlikler, mini oyunlar ve sahne performansları ile keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, eşi Melek Çiçek ve Cumhuriyet Halk Partisi Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, Anneler Günü münasebetiyle çiçek ve hatıra anahtarlık dağıttı.

GÜN BOYU ETKİNLİKLER

Gençlik Parkı ve sahilin olduğu geniş alanda düzenlenen şenlikte, çocuklar için oyun alanları, yüz boyama, resim, balon şekillendirme gibi daha birçok keyifli etkinlik yapıldı. Alanda yetişkinler için de stantlar, kil atölyesi de kuruldu.

Fotoğraf çekim alanlarında sıralar oluştu. Sahnede ise birbirinden keyifli performanslar sergilendi. Lotus Ritim Grubu ve Özdere Halk Oyunları Ekibi seyirciyi coşturdu. Etkinlik sonunda sahneye çıkan Grup Notion'un konseri ile muhteşem bir final yapıldı. Vatandaşların festivale olan büyük ilgisi memnuniyet yarattı.

"GÜZEL BİR TABLO OLUŞTURDUK"

Festival hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Harika bir Pazar günü oldu. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği şenliğimizde bütün gökyüzünü rengarenk boyadık. Ailelerimizin gelip birlikte vakit geçirdiği, oyunlar oynadığı, etkinlere katıldığı çok güzel bir etkinlik geçirdik. Bu coşkulu kalabalığı, eğlenceli zaman geçiren, mutlu aileleri görmek bizleri gerçekten mutlu etti. Herkes şenliğin tadını çıkardı. Bu coşkuyu bizlerle yaşayan, bu güzel tabloyu bizlerle birlikte oluşturan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Anneler günü olması münasebetiyle de başta kendi annem ve biricik eşim olmak üzere tüm annelerin gününü kutlarım" dedi.